За що Черновецький незлюбив Українську енциклопедію

Про підпільні домовленості щодо приміщення Кільчицька написала: «Усе, що відбувається, відбувається від імені та в інтересах громади». Тієї громади, яка сидить на Хрещатику?.. Чому виселяють видавництво...

Київська міська рада відзначилася черговим рішенням від 29 жовтня 2009 року: команда Черновецького вирішила позбавити громадськість чергового культурного осередку. Цього разу – єдиного в Україні спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» ім. М.Бажана, що знаходиться за адресою вул. Б.Хмельницького, 51-А. Київрада ухвалила рішення щодо позбавлення видавництва орендованого приміщення та передачу його Міжнародному благодійному фонду «Здоров’я майбутнього», водночас втратило чинність попереднє рішення міськради від 28 серпня 2008 року щодо продовження договору оренди видавництву.

За логікою, фонд, якому передають таке велике приміщення – 2,5 тисячі квадратних метрів – у центральній частині столиці, звідки висиляють видання, що розміщалося там понад 50 років (з 1958 року), мав би бути солідний і популярний. Він бив мав урятувати тисячі й тисячі людей. Хоча й це, як на мене, не аргумент.

А що ж відомо про “Здоров’я майбутнього”? У нього є свій Інтернет-сайт, який багато про що каже… Серед партнерів «Здоров’я майбутнього» вказано фонд «Україна 3000». Проте в самій «Україні 3000» від такого партнерства відхрестилися, сказали, що це якесь «непорозуміння». «Здоров’я майбутнього», якщо вірити сайту, засновано ще 2005 року, проте провело всього-на-всього чотири дрібні заходи, причому за останніх півроку. Деякі з них спільно з іншими фондами. Ми зв’язалися з нинішньою керівницею «Здоров’я майбутнього» Анною Платок, попросили її пояснити, чим займається її фонд. Спочатку керівниця до пуття не могла нічого пояснити, зрештою сказала, що весь цей час вони приводили в порядок документи. Дивно, адже фонд зареєстрували більш як чотири роки тому. Урешті вона заявила, що «фонд намагається вийти на міжнародну співпрацю».

– Навіщо вам таке приміщення, коли ви навіть не зарекомендували себе, як справді ефективна благодійна організація? – запитала я.

– Ми благодійна організація, на кожній своїй акції ми просили дати нам приміщення, аби нормально працювати. Бо зараз орендуємо 6 квадратних метрів. Ми не можемо займатися благодійною діяльністю в таких умовах, тому з початку літа ми просили, аби нам дали більше приміщення.

У фонді знають, що задля їхньої «благодійності» хочуть виселити видавництво, їм дуже шкода, проте коментувати це не беруться, оскільки мер ще не підписав рішення.

– Може таке бути, що й не підпише, але якщо це відбудеться, то ми з видавництвом намагатимемося домовитися, – сказала пані Платок. Правда, про що саме домовлятимуться, не уточнила.

Та поки мер Києва Леонід Черновецький рішення сесії не підписав, колектив «Української енциклопедії» має надії на позитивне для себе рішення. Сьогодні представники української інтелігенції під стінами “Енциклопедії” організували акцію протесту на її захист під назвою «Живий ланцюг».

– Як ви дізналися, що «Українську енциклопедію» хочуть виселити? Вас хтось повідомив? – поцікавилися журналісти в директора «Української енциклопедії» Михайла Зяблюка.

– У ЗМІ з’явилася інформація, що Київська міська рада виставляє на приватизацію низку об’єктів. Ми поцікавилися, чи немає серед них нашого будинку. Виявилося, є. Більше того, було вже підготовлено рішення про позбавлення нас права оренди й передання його фонду «Здоров’я майбутнього». Де воно є, що воно є? Невідомо. Якась химерна організація. Про ситуацію з виселенням знають у ВР, Кабміні, ми зараз готуємо звернення до Президента, до глави уряду, спікера парламенту, щоб вони вжили заходів з недопущення такого дерибану національної культури й духовності.

– Може, вас за борги виселяють?

– Не думаю, бо жодного листа з попередженням чи поясненням нам не надсилали. Звісно, у нас є якісь борги, але вони не більші, ніж у кожної організації, тобто вони не великі... А в Київської адміністрації мільярдні борги, то що? Ми свої борги в найближчі два-три місяці погасимо. Зрештою, це не має значення, за таке не виселяють.

– Чи є в Україні аналоги вашому видавництву?

– Це перше і єдине видавництво енциклопедій в Україні. Це науково-енциклопедичне видавництво. Ми останнім часом видали енциклопедію в шести томах, яка отримала державну премію. Нами видано «Енциклопедію Українська мова». Зараз робиться 28-томний звід пам’яток історії культури України в ста книжках. З цього будинку вийшла «Книга пам’яті України». Триває величезна робота з відродження української національної пам’яті, духовності. Ще готується велика енциклопедія в тридцять томів «Інтелектуальний паспорт України». Усі нації вже мають таку енциклопедію, а ми поки що пасемо задніх.

– Може, вам пропонували якесь альтернативне приміщення?

– Ні, не пропонували. Але ми б і не погодилися. Це все одно що кудись переносити Оперу з її місця чи Академію наук.

Письменник Іван Драч пригадав, що колись «великий чоловік Микита Хрущов шукав Миколу Бажана. Він писав йому: «Де ти? Давай думай про те, що треба видавати енциклопедію».

– А ще перед тим – у 20-30 роки, хоч і був великим комуністом, Микола Скрипник думав про те, що треба видавати енциклопедії. І перша енциклопедія була за часів Скрипника. А Микола Платонович Бажан продовжив це діло, він видав масу енциклопедій, словників. Коли очолював це все Бажан – великий культурний і державний діяч, перекладач, поет, – то він був захисником багатьох письменників, і це приміщення було центром української культури. І ви бачите, що зараз хочуть з ним зробити!

– Чому це відбувається, на вашу думку?

– Тому що є вороги української культури. Це ж не перший будинок, який хочуть віддати! З музеєм Бажана була історія, з музеєм Павла Тичини були проблеми, магазин «Ноти» теж ліквідували… Та, зрештою, пройдіться по Хрещатику, там неможливо вже знайти культурного осередку, усе позакривали. Гроші в їхніх руках – як іржа, що роз’їдає залізо.

Керівник Держкомтелерадіо Олег Наливайко теж узяв участь у «Живому ланцюзі»:

– Ми дуже занепокоєні тим, що планується розірвати договір про оренду з трьома видавництвами. «Українська енциклопедія» – це одне з наших базових видавництв. Адже програма української книги, зокрема, ґрунтується на виконавчій роботі, яку проводить «Українська енциклопедія». Цього року «Українська енциклопедія» випустила вже дві книги, причому без фінансування держави. Перше фінансування пройшло вчора. Коли я виходив з кабінету, прийшла відповідь від Київради, яку підписала Ірена Кільчицька. Вона написала: «Усе те, що відбувається, відбувається від імені та в інтересах громади». Для мене незрозуміло, про яку громаду йдеться. Та, яка сидить на Хрещатику? Бо хто ще може підтримувати виселення одного з найкращих видавництв?

Наливайко також закликав журналістів не бути байдужими й реагувати на такі речі, бо незабаром у цих приміщеннях продаватимуть «шаурму чи пиріжки».

– Ми не дамо їм розірвати договір оренди. В енциклопедії є свої проблеми, проте вона заробляє гроші. Учора за її роботу було перераховано півмільйона гривень.

Олег Наливайко запевняє, що Київрада грубо порушила закон Верховної Ради про забезпечення мораторію на виселення, у тому числі видавництв.

– Ідеться про грубе порушення закону. Також є протокольне доручення Кабміну від травня місяця цього року, де теж підкреслено, що органи центральної влади, місцевої влади не повинні дозволяти виселення видавництв, книгарень, закладів книгорозповсюдження, газет. Тож якщо Черновецький підпише це рішення, ми подаватимемо до суду.

– Чи розмовляли ви особисто з Черновецьким про це?

– Ні, ми спеціально перевели це в офіційну площину, оскільки це було якесь підпільне рішення. Ми це рішення Київради отримали своїми мало не агентурними методами, бо все, що робить Київрада, – робить під столом, а потім підносить як щось таке, що робиться в інтересах народу.

Довідково. «Українську енциклопедію» засновано 1927 року, на вулиці Хмельницького вона розташована з 1958 року. Випустила понад 200 найменувань універсальних та галузевих енциклопедій, енциклопедичних довідників і словників. Завдяки видавництву Україна ввійшла до 25 країн світу з власною універсальною енциклопедією. У структурі видавництва функціонує також головна редакція “Зводу пам’яток історії та культури”. У цьому ж приміщенні розміщено Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті України» та редакція журналу «Соняшник», які теж хочуть виселити. Свого часу від рішень Київміськадміністрації вже постраждали такі видавничі установи, як «Україна», «Здоров’я», «Мистецтво», «Техніка», «Музична Україна», «Либідь». Їх було виселено з орендованих приміщень. За останні роки закрито спеціалізовані книжкові магазини «Поезія», «Передплатні видання», «Пропагандист», «Світогляд», «Спортивна книга», «Зміна», «Ноти», «Книга-поштою», «Технічна книга», «Книжковий світ», «Медична книга», «Планета».

Ксеня Лесів