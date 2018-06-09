Українські джазові музиканти випрацьовують ідею майбутнього

Днями в столичному арт-клубі «44» відбувся фестиваль Do#Dж9 Autumn Club. Червоною ниткою було переконати гостей фесту та самих себе (музикантів), що українська джазова музика «підніметься на новий щабель розвитку».

Програма фестивалю була досить насиченою. Гості три години могли зануритися в затишну атмосферу, переглядаючи ретроспективи радянського кіно, почути величну музику минулого.

Прес-конференції, зазвичай, схожі своєю сухістю, проте ця мене навіть вразила – на кожному столі були білі цеглинки. Попиваючи духмяний чай, я розмірковувала про їх необхідність. Та ведуча фестивалю Євгенія Стрижевська, директор джазової концертної агенції CAD, а також керівник проекту Do#Dж9 Autumn Club, мою зацікавленість вдовольнила: «Білі цеглинки на столах – це образ зростання українського джазу. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб так сталося». А згодом під час концерту додала: «Напишіть на цеглинках свої побажання музикантам, нехай вони черпатимуть натхнення від вас, гостей!»

Ідея учасників фестивалю зводилася до виведення українських джазових музикантів на європейський рівень, так як за словами президента компанії-організатора ICMG Олександра Сірого, «у нас є гарні можливості». А арт-директор проекту Jazz-Kolo Ігор Закус стверджував: «Політика в Україні на першому місці, витісняючи за собою культурне життя. А наша агенція працюватиме на те, щоб музиканти писали та виконували музику, а все інше зробимо ми».

Головними родзинками вечора були Вадим Неселовський – піаніст, композитор, аранжувальник, учасник бенду легендарного віброфоніста Gary Burton( Гарі Бертона). Важливо зазначити, що Неселовський перший в історії українець, який став викладачем престижного музичного коледжу Berklee College of Music. А також – Андрій Прозоров, саксофоніст, композитор,аранжувальник, учасник всесвітньовідомого бенду Zawinul Syndicate Джо Завінула, а також досить популярної європейського гурту Fatima Spar, вражає своїми успіхами. Отже, альянс цих двох музикантів, який зветься Odessa Duet лунав з 22:00 і приблизно до півночі. Між іншим, кожен гість мав змогу придбати CD Odessa Duet після концерту.

Дуже цікавим було вступне слово Неселовського, яке завершилося словами: «А зараз сідаймо в потяг пригод на одну годину, а вже потім й поговоримо…» Грали музиканти дуже емоційно, міміка Неселовського дивувала, причому це надавало концерту певного забарвлення. А коли Прозоров зіграв соло, то, м`яко кажучи, шанувальники джазу дуже бурно відреагували.

Узагалі гра музикантів супроводжувалася гарними оплесками, і мені стало заздрісно, що я покидаю «44»…

Ірина Томаш

Фото Олега Ніцька