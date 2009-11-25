Суд випустив Романа Поланські під заставу

Швейцарський суд звільнив звинуваченого в згвалтуванні режисера Романа Поланські під заставу. Проте він до цих пір знаходиться у в`язниці, поки не закінчиться термін подачі апеляції звинуваченням.

Повідомляється, що сума застави складе 4,5 мільйона доларів. При цьому після звільнення Роман Поланські знаходитиметься під домашнім арештом під пильним спостереженням слідства.

У звинувачення є за законом 10 днів для того, щоб подати апеляцію, проте офіційний представник міністерства юстиції країни Фолко Галлі сказав, що рішення буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, 23 жовтня США подали офіційний запит про екстрадицію кінорежисера Романа Поланські з Швейцарії. Згідно заяві Міністерства юстиції Швейцарії, запит про екстрадицію було одержано напередодні і в даний час передано в судові органи Цюріха, де раніше було заарештовано режисера. У випадку, якщо швейцарський суд схвалить запит про екстрадицію, Роман Поланські матиме право на апеляцію.

6 жовтня швейцарська влада відмовилися випустити Поланські з в`язниці за запитом, який він подав у кінці вересня. Як заявив представник Міністерства юстиції Швейцарії Фолко Галлі, таке рішення було ухвалено в зв`язку з високим ризиком того, що Роман Поланські після звільнення покине країну.

75-річний поляк французького походження Роман Поланські був заарештований 27 вересня на вимогу США в швейцарському Цюріху, куди він прибув на міжнародний кінофестиваль. В Америці його звинувачують у тому, що в 1978році він вступив у зв`язок з 13-річною школяркою-фотомоделю Самантою Геймер. Режисер визнав себе винним у тому, що вступив у зв`язок з неповнолітньою, після цього п`ять інших звинувачень прокуратури, зокрема в згвалтуванні, були скасовані. У 1978році режисер утік із Сполучених Штатів Америки, щоб уникнути в`язниці зі звинувачень у педофілії, і більше туди не повертався.

3 жовтня були обнародувані дані, згідно яких Поланські в 1993 році погодився виплатити потерпілій Саманті Геймер 500 тисяч доларів у рамках світової угоди. Папери, що опинилися в розпорядженні швейцарського суду, датовані серпнем 1996 року, показують, що на той час Поланські заборговував потерпіла 604 тисячі доларів, включаючи відсотки. Чи виплатив режисер хоч якусь частину грошей, що належать Саманте Геймер, з документів не ясно.

Роман Поланські – володар основних нагород європейського та американського кіносвіту: "Золотої пальмової гілки", "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю, "Золотого лева" Венеціанського фестивалю, "Оскара", "Золотого глобуса" та ін. Найвідомішим фільмом Романа Поланські останніх років, за який він одержав "Оскара" як кращий режисер, стала картина "Піаніст".

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