Скрипка презентує новий кліп у японському стилі

3 грудня о 19:00 станеться ця подія – презентація нового кліпу гурту «Воплі Відоплясова» у вигляді унікальних Японських вечорниць. Відбудеться вона в ресторані "B-Hush", що в готелі «ІнтерКонтиненталь Київ».

«Моя любов на самоті Порхне примарой чорною вночі. Як той метелик навіжений Крила спалює в свічі».

Перші рядки цієї пісні, були написані керманичем ВеВе під величезним враженням від японської класичної поезії ще в далекому 1989 році. А завершення твору у звуковому та відео варіанті відбулось у 2007 році. Тоді вевешники захопилися традиційним японським театром кабукі, який являє собою синтез співу, музики, танцю і драми. У кабукіу виконавці використовують складний грим і костюми з потужним символічним навантаженням. Для досвідченого режисера Олега Скрипки (на рахунку якого кілька власних кліпів з кіношним сценарієм й оригінальними ідеями, до речі, кліп «Катерина» отримав нагороду від фестивалю «Молодість» в 2007 р.) пісня «Чіо Чіо Сан» стала ще одним чудовим матеріалом для втілення своїх романтичних мистецьких мрій.

У кліпі музиканти ВВ з’являться в несподіваних образах. Для створення цієї відео-роботи була проведена ретельна підготовка спільно зі спеціалістами Українсько-Японського центру, що й допомогло достовірно відтворити усі костюми, атмосферу театру кабукі, японські традиції, і зрештою відтворити вічно юну історію Чіо Чіо Сан у цілковито новому баченні.

Японські вечорниці пройдуть у дусі східних традицій і будуть сповнені японським колоритом. Гості матимуть змогу навчитися створювати дивовижні вироби за японською технікою «оригамі» та писати свої імена у стилі японської каліграфії, скуштують традиційні японські страви та напої, втішатимуть свій слух і зір незбагненними японськими танцями й музикою. «Воплі», у свою чергу, зроблять усім яскравий музичний дарунок.

Подія відбуватиметься за активної участі Українсько-Японського Центру.

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