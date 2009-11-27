У Києві відкривається виставка українських іграшок

Сьогодні в київській Галереї народної творчості і декоративно-прикладного мистецтва "Світлиця" відбудеться відкриття виставки "Українська іграшка", де буде представлено більше 300 іграшок українських майстрів, виготовлених з дерева, глини, тканини, соломи, трави та інших матеріалів.

Як повідомляє прес-служба галереї, для експозиції відібрані художні вироби досвідчених майстрів Києва, а також Київської, Львівської, Житомирської, Полтавської, Черкаської і Чернігівської областей. Окремим жанром представлені авторські роботи.

Охочі зможуть придбати на виставці деякі з представлених експонатів.

Експозиція працюватиме з 27 листопада по 20 грудня 2009 року, відкриття 27 листопада о 17:00. Вхід вільний.

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