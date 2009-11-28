У Києві презентують роман ”Тінь Гобліна”

У понеділок, 30 листопада, у київській книгарні "Є" відбудеться автограф-сесія Валерія Казакова та міні-презентація роману "Тінь Гобліна" (Видавництво Жупанського). Наступними днями автор з книгами відвідає Житомир, Рівне, Острог, Дубно. Завершиться промо-тур 3 грудня у книгарні "Є" у Львові.

Валерій Казаков – автор поетичної збірки "Философия звука", книжок публіцистики та прози "Разбитое сердце Карабаха", "Асфальт и тени", "Саморазрушение", "Записки колониального чиновника", "Сон в бессонницу", "Прогнутые небеса". Лауреат "Большой литературной премии Союза Писателей России".

Книжка "Тінь Гобліна" вже перекладена кількома європейськими мовами і набула широкого розголосу.

Адреса - Книгарня "Є", вул. Лисенка 3 (ст. метро «Золоті ворота»)

Початок – 15:30

Модератор – Олександр Ірванець.