До Києва завітає відомий білоруський бард (фото)

У понеділок 30 грудня у столичному кнайп-клубі "Купідон" (вул.Пушкінська, 1-3/5) о 19 годині відбудеться сольний концерт відомого білоруського барда Віктара Шалкєвіча.

Віктор Шалкєвіч - білоруський бард, актор, поет і шоумен. Народився 9 лютого 1959 року в містечку Порозово Гродненської області. Закінчив Білоруський державний театрально-художній інститут у 1980 р. Працював у Гродненському обласному драматичному театрі (1980-1987), викладачем режисури і майстерності актора в училищі (1987-1990). З 1990 р. в Гродненському обласному театрі ляльок.

Зі шкільних часів пише і виконує пісні білоруською мовою. Випустив 6 альбомів: "Правiнцыя", "Смутні беларускi блюз", "Балади i рамансы", "Добрай ранiцы", "За сто крокаў пекло Вострає Брами", "Гарадзенец прызямлiўся ў Менську". Лауреат республіканських і міжнародних конкурсів авторської пісні.