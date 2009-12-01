У музеї Одеси виявили картину Тиціана

Одна з картин, виставлених у Одеському музеї Західного і Східного мистецтв, швидше за все, належить пензлю італійського художника епохи відродження Вечелліо Тиціана.

За словами директора музею Володимира Островського, співробітники музею виявили полотно Тиціана випадково, коли вивчали картину невідомого італійського художника Епохи Відродження. У даний час проведена попередня експертиза картини фахівцями Ермітажу. Експертиза підтвердила, що вік полотна і склад фарби повністю відповідають передбачуваному часу її написання.

Співробітники музею і експерти поки не розголошують назву і місцезнаходження картини. Її вартість може досягати 200 мільйонів доларів.

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