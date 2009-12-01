У Києві покажуть унікальні ікони XVII – XIX століть

3 грудня у київській галереї "Дукат" стартує виставка "Українська ікона XVII - XIX століть", на якій будуть експонуватися близько 40 творів з різних куточків України.

На особливу уваги заслуговують такі визначні взірці іконопису ХVІІ ст., як "Параскева П`ятниця", "Господь Вседержитель" і "Таємна Вечеря" з Волині; "Благовіщення" і "Собор Архістратига Михаїла" з Галичини та "Господь Вседержитель" із Жовкви, пише "Українська правда. Життя".

А також західноукраїнські ікони, які створено під впливом католицького мистецтва, зокрема, "Богородиця - Нев`янучий цвіт" і " Марія та Анна з малим Ісусом".

Низкою непересічних пам`яток ХVІІІ ст. презентований іконопис центральних регіонів України. Це зразки славетного українського бароко "Великомучениця Варвара, Святий Миколай" та "Цар на троні".

ХIХ ст. представлено характерними для Київщини іконами "Благовіщення", "Архістратиг Михаїл", "Успіння Богородиці", "Введення до храму", "Новозавітня Трійця" та ін. Завершує експозицію пара ікон "Архангели Михаїл та Гавриїл", в яких вже простежується стилістика модерну.

Православна ікона - унікальний духовний феномен, що органічно поєднує у собі якості твору мистецтва й священного зображення.

Виставка працюватиме щоденно з 3 грудня по 20 січня 2010 року з 11.00 до 19.00.

Щосуботи мистецтвознавці антикварного дому "Дукат", що на вул. Грушевського, 4, проводитимуть безкоштовні екскурсії для відвідувачів виставки.

Українська правда