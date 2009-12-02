Святкове відкриття нової книгарні «Є»

4 грудня у Києві відбудеться святкове відкриття нової книгарні мережі «Є». Адреса: вул. Спаська, 5, ст. м. Контрактова площа.

Як повідомляють організатори, о 18.30 розпочнуться літературні читання за участю Сашка Ушкалова й Тані Малярчук.

Після цього відбудеться розіграш лотереї (про умови участі можна дізнатись тут), ведучий розіграшу – Богдан Бенюк. Наприкінці вечора відвідувачі матимуть нагоду отримати в подарунок книжки від видавництва «Грані-Т», відповівши на запитання вікторини.

Зазначається, що книгарня «Є» на вул. Спаській, 5 почала працювати у середині листопада, однак через епідемічну ситуацію й карантин урочисте відкриття було відкладено.