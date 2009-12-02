Жадан, Малярчук і Сняданко стали фіналістами премії ім. Конрада

Фіналістами другої Літературної премії ім. Джозефа Конрада стали Сергій Жадан, Таня Малярчук і Наталка Сняданко.

Як повідомляється на сайті Польського Інституту в Києві, загалом було отримано 35 коректно поданих зголошень, серед яких - імена 23 авторів. До 30 листопада члени українсько-польського журі Боґуміла Бердиховська (Польща), Олександр Богуцький (Україна), Олександра Коваль (Україна), Єжи Онух (Польща), Тарас Прохасько (Україна) та Лідія Стефановська (Польща) обрали трьох фіналістів.

Ними стали Сергій Жадан, Таня Малярчук та Наталка Сняданко.

Урочисте оголошення й нагородження лауреата Літературної премії імені Джозефа Конрада відбудеться 12 грудня у Києві.

Лауреат премії отримає нагороду у розмірі три тисячі євро та піврічну стипендію у рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща "Gaude Polonia"

Лауреатом першої премії (2007 року) став Тарас Прохасько.