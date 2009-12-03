Книгарня «Сяйво» може опинитися на вулиці

Орендоване книгарнею «Сяйво» приміщення в центрі Києва в результаті аукціону отримало нового власника і з січня книгарня може опинитися на вулиці, інформує Радіо Свобода.

Про те, що у вересні цього року орендоване «Сяйвом» приміщення продали з аукціону новому власнику, адміністрація однієї з найстаріших книгарень столиці дізналася лише місяць тому. Через приватні інтереси можновладців, вважають в адміністрації, «Сяйво» може залишитися без приміщення. Водночас виїжджати не збираються і вже подали до суду.

За словами директора книгарні Алли Лазуткіної, у Шевченківській районній раді їй повідомили, що на адресу «Сяйва» надіслали листа з повідомленням, а інформацію про аукціон опублікували заздалегідь в одному з періодичних видань.

Алла Лазуткіна каже, що ніякого листа не отримувала. А коли взялася шукати згадане видання, з’ясувалося, що воно виходить накладом у тисячу примірників і поширюється лише серед акціонерних товариств.

Директор розповідає, що адміністрація вже звернулася до кількох високопосадовців із проханням допомогти і подали позов до суду. «Покидати приміщення ми не збираємося. Вже подали позов до господарського суду Києва. Наразі тривають юридичні моменти», – додає вона.

Голова постійної комісії Київради з питань культури й туризму Олександр Бригинець не пам’ятає, щоб рішення про виставлення приміщення книгарні на аукціон проходило через його комісію. За його словами, якщо «Сяйво» виженуть на вулицю, це фактично означатиме порушення Шевченківською районною радою парламентського мораторію на виселення книгарень.

За правилами, питання про винесення приміщення книгарні на аукціон мало б спочатку пройти комісію, потрапити до порядку денного сесії Київради і вже потім – погодитися чи не погодитися депутатами шляхом голосування, розповідає депутат.

«Вочевидь рішення було ухвалене давно, от дочекалися, коли його можна реалізувати , або ж провели поза регламентом», – зазначає Олександр Бригинець.

У Шевченківській районній раді запевняють: продаж приміщення не означає виселення. Якщо новий власник погодиться здати приміщення в оренду книгарні, «Сяйво» залишиться на місці.

«Старий договір, чинний на момент продажу, дійсний до його завершення. Потім просто пере заключають договір із новим власником», – каже заступник голови Шевченківської районної ради Києва Олександр Федоренко.

Боротьба за «Сяйво», кажуть у книгарні, триває вже кілька років: приміщення у самому центрі столиці – ласий шматок для охочих розгорнути свій бізнес у багатолюдному районі Києва. У зв’язку з цим у 2006-му в інтернеті розгорнули масштабну акцію на підтримку й захист книгарні, яку підтримали українські письменники й громадські діячі.

У січні Верховною Радою України було запроваджено мораторій на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження. Попри це, у Києві вже було виселено, зокрема, видавничі організації «Україна», «Либідь», а також закрито спеціалізовані книжкові магазини «Поезія», «Книга – поштою», «Книжковий світ», «Медична книга» та інші.

Напередодні у столиці відбулася акція на захист видавництва «Українська енциклопедія».