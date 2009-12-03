У Білорусі заборонили книгу про роман письменника з коханкою президента

У Білорусі заборонили роман “Параноя” відомого білоруського журналіста Віктора Мартиновича. Книга розповідає про любов опозиційного письменника з коханкою президента.

Роман “Параноя” вийшов близько місяця тому в московському видавництві АСТ. Книга спочатку надійшла в продаж у білоруські книжкові магазини, проте кілька днів тому - зникла з прилавків.

За інформацією білоруських ЗМІ, по точках продажу пройшли "люди в штатському" і повідомили, що продавати цю книгу "небажано".

"Не дуритимемо себе: "не рекомендовано" у наших умовах - це найсерйозніша і найстрашніша заборона - пише в своєму блозі Віктор Мартинович. - Навіщо забороняти те, що неможливо заборонити? Тим більше якщо це - художній роман з вигаданими персонажами? Якщо це - мій Мінськ, моє казкове, холодне і страшне місто?"

Роман “Параноя” розповідає про країну, схожу на Білорусь, місце дії і реалії нагадують сучасний Мінськ. Деякі порівнюють книгу зі знаменитим романом Джорджа Оруелла 1984, повідомляють білоруські ЗМІ. Сам автор визначає жанр своєї книги як reality-антиутопія.

Віктор Мартинович - заступник головного редактора популярного мінського тижневика, доктор мистецтв, викладач вільнюського Європейського гуманітарного університету.

Корреспондент.net