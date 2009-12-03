Україна знову опиниться в центрі Любліна

10-13 грудня відбудеться фестиваль “Україна в центрі Любліна”. Організатори прагнуть ознайомити мешканців Любліна з сучасною українською культурою, яка черпає натхнення з традиційної музики та мистецтва.

У різних клубах і культурних закладах, розташованих у самому центрі Любліна, виступлять музичні гурти, відбудуться покази фільмів, а також показ моди. Усе це для того, щоб наблизити мешканців Любліна до окремих елементів культури східного сусіда Польщі – України та активізувати люблінське українське середовище.

Автором ідеї проведення фестивалю є Фундація Духовної Культури Пограниччя. Також до організації долучились Центр Студентської Культури Університету Марії Склодовської-Кюрі “Хатка Жака”, Студентське самоврядування Люблінського Католицького Університету, Радіо Люблін та клуб „Тектура”.

Фестиваль “Україна в центрі Любліна” організовується вже вдруге. Як і минулого року, він є частиною фестивалю „Міколайкі фолькове”, який вже має багаторічну традицію. Минулорічні заходи користувалися великою популярністю і отримали позитивну оцінку глядачів: тому організатори вирішили запрезентувати українську культуру й цього року. У новому виданні фестивалю не забракне свіжих ідей і традиційно позитивної атмосфери.

Українські музика і культура будуть показані з різних боків. Можна буде почути українські ритми у виконанні гурту “Гуцул Каліпсо”, який поєднує карпатські традиційні мелодії з мотивами типовими для джазу і хіп-хопу. Гурт заграє разом з польським „LSM Sound-System”. Відвідають Люблін і “карпатські алігатори”: так себе називають учасники гурту “КораЛЛі”, які творять музику у власному стилі під багатообіцяючою назвою етно-панк-рок. Гурт виступить у музичній студії Радіо Люблін 11 грудня о 19.00.

Уже вдруге гостем Любліна стане гурт “Банда-Аркан”. Дещо відмінну музику від своїх попередників представить львівський гурт автентичного співу “Досхід Сонця”, який виступить у церкві люблінського музею села під відкритим небом.

Окрім того, можна буде ознайомитись з сучасним український фільмом. Відбудеться прем’єра документального фільму “Настя Волошин: жертва на показ”. Фільм розповідає про складну історію української стигматички, яка жила в радянські часи. Інші повно- і короткометражні фільми можна буде переглянути на показах незалежного молодого українського кіно, який також організовано в рамках фестивалю.

Новинкою стане показ моди, підготований мистецьким об’єднанням “Мокша”: митці черпають натхнення для своєї творчості з найрізноманітніших джерел, основним з яких є трипільська культура, яка існувала на території сучасної України у VI-IV столітті до н.е.

Фестиваль відбудеться завдяки фінансовій підтримці Люблінської Міської Ради та Вищої Школи Підприємництва і Адміністрації

Детальніша інформація – на сторінці фестивалю “Mikołajki folkowe” www.mikolajki.folk.pl.