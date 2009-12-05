ВВС назвала книгу року в Україні

"Книгою року Бі-Бі-Сі" в Україні стала книга "Таке" письменника Юрія Іздрика.

Про це повідомила Українська служба Бі-Бі-Сі. Премію Юрієві Іздрику вручив посол Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії пан Лі Тернер.

Як відомо, раніше експертне журі конкурсу "Книга року Бі-Бі-Сі-2009" визначило 5 кращих книжок.

До переліку фіналістів увійшли наступні твори: "Легенди Львова. Книга друга" Юрій Винничук (видавництво "Піраміда"), "Таке" Юрій Іздрик (видавництво "Клуб сімейного дозвілля"), "Місто з химерами" Олесь Ільченко (видавництво "ГРАНІ-Т"), "Урижзька готика" Галина Пагутяк (видавництво "Дулібі"), "Джури-характерники" Володимир Рутківський (видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).

Паралельно з книжковою премією проходить також Конкурс читацьких рецензій – "Читач року Бі-Бі-Сі". Тут обирають кращу, на думку редакції, рецензію на одну з книжок-номінантів.

Цього року Конкурс "Книга року" проходить уже вп`яте. До складу журі увійшли журналіст і депутат Ольга Герасим’юк, музикант Андрій Кузьменко (Ськрябін), журналіст Андрій Куликов, директор Інституту філософії АН Мирослав Попович, адміністратор премії, продюсер Української служби Бі-Бі-Сі Світлана Пиркало.

Минулого року "Книгою року" визнали роман "Молоко з кров`ю" автора Люко Дашвар (псевдонім Ірини Чернова).

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