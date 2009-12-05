Оголошено переможців премії Пінчука

04 грудня відбулася церемонія нагородження переможців премії PinchukArtCentre - премії сучасного мистецтва, яка присуджується молодим українським художникам віком до 35 років. Її метою є підтримка і розвиток нового покоління молодих українських художників.

Міжнародне журі, до складу якого увійшли відомі експерти провідних арт-інституцій, включаючи Франческо Бонамі (Італія), Удо Кіттелмана (Німеччина), Джесіку Морган (Великобританія) та українські художники Сергій Братков та Борис Михайлов, обирали володарів головної та двох спеціальних премій з-поміж 20 претендентів.

Головну премію - 100 000 гривень отримав харків`янин Артем Волокітін, який запропонував на широкий суд живописні роботи з серій «Підлітки» та «Герой». Нагороду художнику вручив патрон премії - британський художник Деміен Хьорст.

«Усі діти малюють, і більшість з них припиняють малювати, коли виростають - вони стають менеджерами в банку або юристами. Тому будь-яке заохочення для нас має велике значення, особливо для молодих художників. Я подивився виставку сьогодні. Якість робіт, представлених у виставці - неймовірно висока. І я переконаний, перед суддями стояла дуже важка задача щодо прийняття рішення», - сказав Хьорст під час церемонії.

Дві спеціальні премії - по 25 000 грн. кожна - дістались Олексію Салманову та Маші Шубіній.

Крім того, володарі головної та двох спеціальних премій, крім грошової нагороди, отримають можливість пройти стажування протягом місяця у майстернях всесвітньовідомих митців: Андреаса Серрано (Andreas Serrano ) в Нью-Йорку, Олафура Еліассона (Olafur Eliasson) в Берліні, Ентоні Гормлі (Antony Gormley) в Лондоні.

Приз громадськості у розмірі 10 000 грн. отримала група BLUEMOLOKO з роботами «Укрлінія» та «Острови». Володаря цієї нагороди було визначено голосуванням відвідувачів виставки 20 номінантів у PinchukArtCentre з 29 жовтня до 29 листопада 2009. В якості спеціального гостя, який вручив приз, був запрошений Володимир Кличко.

Премія задає нові високі стандарти в українському сучасному мистецтві. Підтвердженням цього стали відкрита демократична процедура участі, кількість отриманих заявок, проведена на високому рівні цікава та різностороння виставка 20 номінантів, залучення визнаних у світі експертів та митців в якості членів журі та підтримка таких видатних художників як Деміен Хьорст. Визнання художників, сама нагорода та можливість стажування в майстернях провідних художників сучасності для молодих українців - ще одне свідчення важливого внеску у постійний розвиток українського сучасного мистецтва, який робить PinchukArtCentre.

Джесіка Морган, куратор Tate Modern (Великобританія): «Після тривалого, проте плідного обговорення кожного з учасників, журі демократичним шляхом відібрало трьох фіналістів. Загалом, членів журі вразив якісний рівень всіх трьох. Володарем Першої премії був обраний Артем Волокітін, і ми з великим інтересом спостерігатимемо за його подальшим розвитком».

Удо Кіттелман, директор Neue Nationalgalerie (Німеччина): «Нас дуже здивувала ця виставка та рівень художників, і ми з зацікавленістю будемо слідкувати за подальшим шляхом премії. Просто чудово, що така церемонія нагородження проводиться тут, в Києві».

Екхард Шнайдер, генеральний директор PinchukArtCentre: «Я задоволений результатами. Вони свідчать про підвищення рівня якості, про те, що росте нове молоде покоління. Вважаю дуже важливим залучення міжнародного журі, яке мало нагоду побачити результати та розповісти світу про те, що тут розвивається щось нове».

Виставка 20 номінантів на отримання Премії PinchukArtCentre, де можна ознайомитись з роботами переможців, триватиме до 20 грудня 2009року.