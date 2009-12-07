Скрипка перевтілився і презентував новий кліп (фото)

Днями елітний лаунж-бар «B-Hush» гостинно прийняв у своїх стінах шановних гостей – на 11 поверсі готелю «ІнтерКонтиненталь» у невимушеній обстановці Японських вечорниць було презентовано новий кліп ВВ під назвою «Чіо Чіо Сан».

Загадкові ієрогліфи, чудернацькі витвори з оригамі, традиційна японська музика – усе це жваво відтворило атмосферу далекої Японії. А дивовижний і таємничий танок «Бонодорі», який виконали танцюристи в національному японському вбранні під вокальний супровід та гру барабанщиків «Taiko Drummers», просто-таки зачарував глядачів. Коли ж вийшли ВВ, важко стало всидіти на місці, адже звучання улюблених пісень у поєднанні з традиційними японськими ритмами стало ще більш енергійним та запальним. Звісно, «Чіо Чіо Сан» також прозвучала, після чого на екранах з’явився і сам «винуватець» події – довгожданий кліп. І саме тут на гостей чекав сюрприз – музиканти постали перед глядачами в образах самураїв, а Олег Скрипка в образі… жінки! Так, чарівна японка в червоному кімоно – це і є режисер кліпу та керманич ВВ власною персоною. Лишається додати, що реалізувати ці незвичні перевтілення й відтворити японські звичаї у кліпі та протягом дійства у «B-Hush» допоміг Українсько-Японський Центр, а переглянути нову роботу можна на каналі М1 (http://m1.tv/ua/) та на сайті ВВ (http://vopli.com.ua/).