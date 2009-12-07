У Києві покажуть фільми Каннського фестивалю

З 10 по 16 грудня в столичному кінотеатрі "Київ" відбудеться другий кінофестиваль "Уїкенд у Каннах", на якому будуть представлені фільми, відзначені цього року нагородами одного з найвідоміших і впливовіших кінофестивалів світу.

Український глядач побачить драму "Біла стрічка" режисера Міхаеля Ханеке, драму "Антихрист" Ларса фон Трієра, драму "Французькі поцілунки" Ріада Сеттьофа, драму "На початку" Ксав’єра Джіаноллі, драму "Не озирайся" Марини де Ван, кримінальну драму "Пророк" Жака Одіара.

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