У столиці відкрилася нова книгарня «Є» (фоторепортаж)

Відтепер у Києві маємо дві книгарні мережі “Є”. Одна – на Лисенка, 3 (біля м. “Золоті ворота”), та на вулиці Спаській, 5, прямісінько біля виходу зі станції метро “Контрактова площа”.

Власне, нова книгарня почала працювати у середині листопада, однак через епідемічну ситуацію урочисте відкриття відбулося 4 грудня.

У якості запрошених “зірок” виступали: цьогорічний фіналіст премії ім. Конрада Таня Малярчук та Сашко Ушкалов.

Також, серед тих, хто встиг придбати книгу, диск, карту, атлас чи путівник у новій книгарні було проведено лотерею: своїх власників знайшли 5 річних передплат на журнал «Український тиждень» та сертифікат на 1000 грн на купівлю товару у книгарні «Є».

Залишається сподіватися, що книгарні у Києві надалі лише відкриватимуться, а не навпаки...

Фото - Тетяни Давиденко