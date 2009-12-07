У столиці відкрилася нова книгарня «Є» (фоторепортаж)
У якості зірок - Ушкалов і Малярчук
Відтепер у Києві маємо дві книгарні мережі “Є”. Одна – на Лисенка, 3 (біля м. “Золоті ворота”), та на вулиці Спаській, 5, прямісінько біля виходу зі станції метро “Контрактова площа”.
Власне, нова книгарня почала працювати у середині листопада, однак через епідемічну ситуацію урочисте відкриття відбулося 4 грудня.
У якості запрошених “зірок” виступали: цьогорічний фіналіст премії ім. Конрада Таня Малярчук та Сашко Ушкалов.
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Також, серед тих, хто встиг придбати книгу, диск, карту, атлас чи путівник у новій книгарні було проведено лотерею: своїх власників знайшли 5 річних передплат на журнал «Український тиждень» та сертифікат на 1000 грн на купівлю товару у книгарні «Є».
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Залишається сподіватися, що книгарні у Києві надалі лише відкриватимуться, а не навпаки...
Фото - Тетяни Давиденко