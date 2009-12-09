Прохасько і Матіяш презентують «Фадо»

11 грудня у столичній Книгарні «Є» (Лисенка3, метро “Золоті ворота) відбудеться презентація книги Анджея Стасюка «Фадо» (видавництво «Грані-Т») .

Початок – о 18.30.

«Фадо» португальською означає «доля», але передовсім так називається меланхолійна пісня, в якій вилився смуток за безповоротно втраченим. У книжці Анджея Стасюка фадо з’являється лише раз, мимохідь, ніби випадково, але атмосферою тужного співу пронизані чи не всі його оповіді. Бо героєм цієї книжки є людська доля, побачена й відчута з однієї-єдиної, авторової, перспективи. У фокусі кожної оповіді – ціле життя і цілий світ, із його тривогами, радостями, самотністю, вдячністю, врешті – з його спокоєм.

Учасники презентації: Тарас Прохасько та Богдана Матіяш.