У суботу, 12 грудня стане відомий лауреат премії імені Джозефа Конрада. Урочисте нагородження фіналістів і лауреата відбудеться у готелі «Опера» (вхід за запрошеннями), а крім того Польський Інститут запрошує киян до книгарні «Є» на зустріч із фіналістами премії. Цьогоріч ними стали письменники, висунуті читацькою аудиторією й обрані міжнародним журі – Сергій Жадан, Таня Малярчук та Наталка Сняданко.

Адреса: Лисенка 3 (м. “Золоті ворота”)

Початок – о 14 год.

Вхід - вільний

***Літературна премія імені Джозефа Конрада заснована у 2007 році Польським Інститутом у Києві й присуджується українському письменнику за послідовність у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсальність змісту