Патріарх Бу-Ба-Бу виступить у супроводі симфонічного оркестру

17 грудня о 18.30 у концертному залі Львівської обласної філармонії відомий український поет, прозаїк, перекладач та есеїст Юрій Андрухович репрезентуватиме свою нову книжку, – про це повідомляє ЗІК.

Юрій Андрухович вже має певну традицію виступів у львівськіх концертних залах, де він свого часу навіть відкривав (грою!) фестиваль органної музики. Добре знайомою йому є також і сцена концертного залу ім. С. Людкевича Львівської обласної філармонії, на яку він виходив під час численних колективних та сольних виступів-читань. 17 грудня патріарх Бу-Ба-Бу та віце президент Асоціації українських письменників приїде до Львова, аби репрезентувати нове видання вибраних творів «Моя остання територія» у супроводі Муніципального симфонічного оркестру «INSO-Львів». Вестиме вечір відомий краянин Андруховича – письменник Тарас Прохасько.