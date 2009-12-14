«Країна Мрій» розгортає святкування традиційного зимового циклу

19 грудня по 19 січня на території Національного заповідника «Софія Київська» фестиваль З давніх давен в Україні шанували та урочисто відзначали всі зимові свята. Фестиваль «Країна мрій» за сприяння магазину дитячого одягу Bonpoint, запрошує всіх на Різдвяну програму «Вертеп» – низку зимових святкувань, відтворених за давніми традиціями нашого народу. Відкриття фестивалю відбудеться 19 грудня – у день Святого Миколая, що є одним із улюблених свят кожного дітлаха. А відтоді місяць поспіль у Софії Київській відбуватимуться святкові різдвяні події – відкриття різдвяної шопки, народні танці й співи, виступи найкращих фольклорних гуртів, а також вертепи, водіння кози, обряд «Маланки та Василя», колядування та щедрування… Повний оберемок розваг для дітей та дорослих! І нарешті 19 січня, на Водохреща – обрядове спалення дідуха та завершальна велика концертна програма за участю Олега Скрипки та «Ле Гранд Оркестру», Марії Бурмаки та Тараса Чубая.

«Завдання і мета нашого проекту – відродити звичаї, котрі побутували в Україні і їхній зміст, – відзначає Олег Скрипка, – дати змогу українцям зазирнути в цю відроджену традицію, зрозуміти її та прищепити до сучасного життя. Адже лише те суспільство, яке культивує і береже віковічні надбання культури свого народу, досягне розквіту».

Організаторами проекту є фестиваль «Країна Мрій» та мистецька агенція «Арт Велес». Генеральний спонсор проекту – магазин дитячого одягу Bonpoint.

Програма:

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ – 19 грудня (субота), 18:00

РІЗДВО У СВІТІ – 25 грудня (п’ятниця), 17:00

РІЗДВО – 8 січня (п’ятниця), 17:00

СТАРИЙ НОВИЙ РІК (МАЛАНКА, КОЗА) – 13 січня (середа), 17:00

СВЯТОГО ВАСИЛЯ – 14 січня (четвер), 17:00

ВОДОХРЕЩА – 19 січня (вівторок), 19.00

За довідками звертайтесь за тел.: (067) 4463534, або пишіть на адресу pr.vopli@gmail.com