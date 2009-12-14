Неборак презентує нову книгу «Вірші з вулиці Виговського»

У вівторок, 15 грудня, о 18.00 у львівській книгарні «Є» відбудеться презентація нової книжки Віктора Неборака «Вірші з вулиці Виговського».

До видання увійшли вірші, написані у 2004-2009 роках, зокрема цикл «Вулиця Виговського». Відкриває книжку авторська передмова «Історичний прохід по вулиці Виговського» – написана у формі рефлексії від мандрівки, здійсненої у товаристві дружини і доньки, однією з найбільших новочасних львівських вулиць, де поряд із парком, церквою, особняками початку минулого сторіччя прописалися шеренги багатоповерхівок, автостоянки, ринок «Південний».

Одна з наскрізних тем «Віршів з вулиці Виговського» – перейменування: держав і міст, вулиць і фактів, подій, людей.

Письменник присвятив книжку світлій пам’яті брата Олександра Неборака, музиканта і тележурналіста.

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