У Шевченка представлять живопис севастопольських художників

Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12) та клуб Art-Shop за сприяння Севастопольського відділу Національної спілки художників України запрошують на виставку живопису «Художники Севастополя».

На виставці представлені твори більше ніж 35 відомих живописців цього старовинного міста, серед яких Анатолій Сухоруких (народний художник України), Олександр Смирнов (заслужений художник Україні), Анатолій Шадрін (заслужений художник Автономної республіки Крим), а також Ігор Лєнчик, Микола Неклюєнко, Микола Чеботару, Іван Грищенко, Володимир Ольхов. Більше 90 полотен, виконаних у різних техніках і жанрах, експонуються в п’яти залах музею.

Експозиція буде доступна для перегляду до 20 грудня 2009 року.