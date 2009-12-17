У Мамаєвій Слободі відкриється резиденція Святого Миколая

18 грудня, в п’ятницю о 13-00 в українській хаті однієї з садиб козацького селища «Мамаєва Слобода» відбудеться відкриття офіційної резиденції Святого Миколая.

Святий Миколай вибрав козацьке селище «Мамаєва Слобода» обіч витоку легендарної річки Либідь для свого офіційного осідку з метою забезпечення козацької підтримки усім його добрим справам. За кілька годин до відкриття в хатах на території «Мамаєвої Слободи» за участі дітей, відомих артистів та громадських діячів відбуватиметься таїнство приготування медового тіста та випікання у справжніх старовніх хатніх печах «печатних» медівників – «Миколайчиків».

Усі бажаючі зможуть здійснити прогулянку по «Мамаєвій Слободі» на запряжених кіньми санях – бо ж треба знати чи слизький сніг цього року випав, – а рівно о 13-00 відбудеться урочиста церемонія підписання «Глейту» (охоронної грамоти) між козаками та Святим Миколаєм, щодо відкриття офіційного осідку. Після символічної прес-конференції відбудеться невеличкий концерт кантів, піснеспівів та церковних дзвонів на честь Святого Миколая. Діти зможуть почастуватись печатними пряниками – «Миколайчиками», а дорослі зможуть скуштувати найулюбленішого козацького хмільного напою – «Варенухи».

Адреса «Мамаєвої Слободи»: м. Київ, вул. М. Донця, 2.