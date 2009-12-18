Львів приймає естафету Віфлеємського вогню

Сьогодні представники Львівського осередку національної скаутської організації «Пласт» урочисто передадуть міському голові Львова Андрію САДОВОМУ Віфлеємський вогонь миру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вогонь перебуватиме у кабінеті міського голови протягом усіх різдвяних свят, а з міської ради - вогонь передаватимуть й в інші установи Львова.

Естафету розповсюдження Віфлеємського вогню львівські пластуни перейняли на українсько-польському кордоні від польських харцерів. В Україну Віфлеємський вогонь миру прибув через Австрію та Польщу. У свою чергу, українські пластуни передадуть вогонь скаутам Естонії, Латвії, Литви та Молдови.

Довідка УНІАН, з 1986 року, Віфлеємський вогонь миру є складовою святкування Різдва, цю традицію започаткувала австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц і її підтримали скаути всього світу.