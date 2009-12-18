Українські кіноексперти зробили прогноз на 2010 рік

Тижневик “Коментарі:” прогнозує, що у 2010 році «стовпами» українського кінопрокату будуть американські блокбастери, комедійна анімація та романтичні комедії. Зменшиться кількість російських картин і «прокатного непотрібу».

Як зазначає видання, у 2010 році українські кінодистриб’ютори основну ставку зроблять на жанри, котрі зібрали непогану касу в попередній прокатний період.

«Судячи зі зборів, лідерами 2009 року стали «Льодовиковий період 3» і фільм-катастрофа «2012», що зібрали майже удвічі більшу касу, ніж «середні» фільми. Тобто анімаційна комедія і блокбастер. Наступного року ми представимо багато пристойних зразків цих жанрів», - пояснив директор компанії B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ. Серед них стрічки: «Шрек 4», «Як приручити дракона», а також низку блокбастерів продюсера Джеррі БРУКХАЙМЕРА («Пірати Карибського моря») - «Принц Персії», «Учень чарівника» та інші - зняті з традиційним розмахом.

Крім добірних американських блокбастерів (серед яких - «Битва титанів», «Володар стихій» і «Залізна людина 2» - фаворити за очікуваними зборами) та комедійних анімацій, українські кінолюбителі зможуть насолодитися ще й романтичними комедіями - «Чоловік моєї вдови», «Божевільне побачення», «Апельсиновий сік». Вони й замикають цю своєрідну трійку лідерів глядацьких уподобань. Саме вони, а також трохи менш романтичні драми з хепі-ендом - «Мені б у небо», «Дорогий Джон», у кризовий рік були найпопулярнішими.

Як пишуть «Коментарі:», українці зараз охоче переглядають всі фільми, що виходить в 3D форматі, незалежно від їх жанру. Тому на 2010 рік дистриб’ютори запаслися більш як двадцятьма 3D-релізами (анімації «Історія іграшок 3», російський «Лускунчик», а також «Аліса в Країні чудес»).

Водночас, як відзначає видання, на 2010 рік дистриб’ютори заявили незвично мало страшилок і відвертого хорору. Можливо, це пов’язано з жорсткішим режимом допуску їх на екран, і дистриб’ютори до останнього моменту не заявляють вихід цих стрічок, щоб потім не доводилося знімати з релізу вже проанонсовану картину.

Також наступного року на екрани вийде менше російських картин, зокрема бойовиків-трилерів, зазначає видання. За словами дистриб’юторів, частина заявлених на наступний рік російських фільмів посередні, а іноді - просто слабенькі.

«Російські картини, що виходять у прокат цьогоріч, знімалися в докризовий час. 2010 року підійшла черга тих стрічок, зйомки яких припали саме на розпал кризи», - пояснив продюсер компанії «Артхаустрафік» Денис ІВАНОВ.

Компанії, які займаються незалежним кіно, підтверджують, що в прокат вийдуть «Біла стрічка» Міхаеля ХАНЕКЕ (фільм, що приніс режисерові пальмову гілку в Каннах), «Молоко смутку» Клаудіа ЛЬОСА (приз за кращий фільм Берлінського кінофесту). Є шанси побачити й гей-стьобну картину «Я люблю тебе, Філіпе Морріс», а також її тематичного побратима «Самотнього чоловіка», що ввійшов до десятки найкращих фільмів 2009 року за версією AIC. Не обійдуть стороною український екран кінобіографії Джона Леннона («Хлопець з Ліверпуля») і французького шансоньє («Серж Гінсбур. Герой і хуліган»), що їх вважають одними з найкращих у жанрі байопік, який набирає популярності.

Якщо говорити в цілому, то 2010 року зменшуватиметься кількість прокатного непотребу, за рахунок якого в Україні щотижня стартувало, принаймні три-чотири фільми. Відбувається це у зв’язку зі скороченням пакетних закупівель фільмів (коли до однієї-двох картин як навантаження ідуть ще кілька посередніх), які практикувалися раніше. «Дистриб’ютори почали уникати подібних пропозицій, оскільки не впевнені, що можна буде «відбити» більшість картин із цього пакетного паровоза», - каже Д.ІВАНОВ.

Утім, обережність у складанні репертуарних планів дозволила українським кінодистриб’юторам навіть покращити продажі, порівняно з 2008 роком. «Під кінець року можемо констатувати, що продажі квитків зросли на 20-30%, порівняно з попереднім роком», - повідомив Б.БАТРУХ. Касові збори в гривневому еквіваленті, за його словами, збільшилися на 50-60%, хоча ціни на квитки практично не змінилися.