Унікальний проект «Циганський барон» пройде в Черкасах

23 грудня вперше на сцені Черкаського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться міжнародна прем’єра комічної опери Йоганна Штрауса «Циганський барон».

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Міжнародного театрального проекту «Циганський барон» Євгенія ФЕДОРЯКА, вистава є сенсаційною подією, адже саме на черкаський сцені, тільки один раз в Україні, вона буде показана мовою оригіналу (німецькою). До постановки залучено спеціально створений для «Циганського барону» творчий колектив з представників різних країн - Нідерландів, Німеччини, Австрії, Бельгії та України.

Виконавців для опери обирали на спеціальному кастингу в Амстердамі. Усі іноземні виконавці - це найкращі голоси своїх країн і світу загалом. Режисер, продюсер, керівник Міжнародного театрального проекту «Циганський барон» Сергій ПРОСКУРНЯ.

Прем’єра, яка відбудеться 23 грудня, буде благодійною. Кошти, отримані від реалізації квитків, направлять на придбання обладнання для черкаської міської дитячої стоматологічної поліклініки.