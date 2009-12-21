Померла 32-річна зірка Голлівуду (фото)

Голлівудська актриса Бріттані Мерфі (Brittany Murphy), відома за фільмами «Молодята», «Восьма миля» і «Місто гріхів» померла від серцевого нападу у віці 32 років.

Актриса померла в медичному центрі недалеко від Беверлі Хілз, звідки її доставили з дому в Західному Голлівуді, 21 грудня повідомляє Reuters. Бріттані Мерфі народилася 10 листопада 1977 р. в Атланті, штат Джорджія. Акторська кар`єра Мерфі почалася ще в школі: з 13 років вона знімалася в телевізійній рекламі, а всього через рік її сталі запрошувати в молодіжні телесеріали. За кінокар`єру актриса знялася більш ніж в 20 картинах.

Коммерсантъ