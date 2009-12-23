У Софії Київській покажуть панно Богоматері з 15 тисяч писанок

У центральному соборі Софії Київської змонтували незвичайне панно Богоматері розміром 7х7 м із крашанок.

Панно одеської художниці Оксани Мась встановлене під напівкруглим зводом на другому поверсі, пише "Газета по-київськи".

Воно складається з 15 тисяч писанок - кожне яйце по-особливому розписане, але безліч дрібних деталей виглядають як цілісний образ, відзначає видання.

Робота над "яєчним" панно тривала 9 місяців. Дерев`яні заготівлі були зроблені в Західній Україні.

Спочатку їх розписували сама Мась з помічниками, потім, писанки роздали художникам та у дитячі гуртки.

Мішки яєць відправляли в різні області, адже в кожної є свої символи і традиції розпису писанок.

Панно подарували заповідникові "Софія Київська", де через тиждень його зможуть побачити всі охочі.

Українська правда