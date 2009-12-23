Сверстюк: розвиток української книги існує лише в промовах прем’єра

Уряд не приділяє жодної уваги фінансуванню української книги. Про це заявив український письменник Євген Сверстюк. Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, Сверстюк наголошує, що «уряд зайнятий лише виборчою рекламою. Усі кошти і сили йдуть тільки на це».

Письменник переконаний, що розвиток української книги існує виключно в промовах прем’єра. «Є лише піддакування. Інколи деякі письменники пробивають свої проекти, - розповідає Сверстюк. – Але в цілому з боку уряду повна байдужість і, головне, нерозуміння цієї сфери».

При цьому Сверстюк зазначив, що таке ставлення з боку Юлії Тимошенко до української книги було завжди.

Письменник навів приклад, що у маленькій Словенії не знайти жодної книжки німецькою мовою на філософську тему, а лише – словенською. «Про Росію вже говорити нема чого», - додав Сверстюк.

В Україні ж ситуація катастрофічна. «Автори знаходять спонсорів за підтримкою українців, які проживають за кордоном. Дуже важко натрапити на книжку, яка вийшла за підтримки держави», - каже письменник. «Це одне із наших найслабших місць», - додав він.