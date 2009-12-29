”Оскар” розіслав бюлетені для голосування

"Оскар" стає ще ближчим: на цьому тижні 5777 членів Кіноакадемії одержать бюлетені, в яких оберуть фільми, акторів, режисерів та інших своїх колег, гідних номінуватися на вищу кінопремію.

Відіслати назад заповнені бюлетені потрібно до 23 січня.

Кіноакадемія складається з 15 відділень, кожне з яких голосує за представників своєї професії. Режисери за режисерів, актори за акторів, монтажери за монтажерів і т.д.

Починаючи з сьогоднішнього дня кожний з членів Кіноакадемії одержить бюлетень з п`ятьма порожніми рядками, куди потрібно буде вписати імена найгідніших. Підводить підсумки компанія PricewaterhouseCoopers (PWC).

Наприклад, режисерське відділення налічує 375 чоловік з правом голосу (цифра на 2008 рік). PWC беруть кількість номінантів і додають ще одного. Виходить п`ять плюс один. 375 ділять на 6 і після округлення одержують чарівну цифру 63. У першому раунді підрахунків, PWC збирають усі режисерські бюлетені і вважають пріоритетні вибори. Якщо в кандидата є 63 голоси, то це досить для номінації.

Потім рахункова комісія відкладає ці бюлетені, не розглядаючи інші варіанти тих, що голосували: своїм першим рядком вони висловили свою думку. Цілком можливо, що до чарівної цифри 63 дотягне не один режисер.

Далі PWC беруть пачку, що залишилася, з меншою кількістю голосів і проглядають її на предмет другого місця за голосами. Якщо той, що проголосував вибрав режисера, який одержав чарівну цифру з самого початку, то переходять до третього місця. З кожним переглядом комісія, якщо необхідно спускається все нижче – до третього, четвертого і п`ятого варіанту.

Як відомо, цього року правила змінилися, і замість п`яти картин у номінації "Кращий фільм" беруть участь десять. Отже картка з номінантами в цій категорії міститиме 10 порожніх рядків. Голосуючим можна буде не сушити голову над черговістю, оскільки при підрахунку голосів використовуватиметься преферентна система. Намагатися зрозуміти її не варто – можна зламати голову. Зате ясне одне: вибір кращого фільму украй важке завдання.

Номінанти на премію "Оскар" будуть відомі 2 лютого. Церемонія вручення премій пройде 7 березня.

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