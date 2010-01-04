НБУ вводить в обіг монету «Рік Тигра» (фото)

Національний банк України з 5 січня 2010 року вводить в обіг пам`ятну монету "Рік Тигра" номіналом 5 гривень з серії "Східний календар". Про це повідомляє "КП в Украине".

Пам`ятна монета виготовлена з срібла 925 проби, масою 15,55 г і діаметром 33 мм. Якість виготовлення монети – "пруф", гурт - рифлений. Монета випущена тиражем 20 000 штук.

На аверсі монети розміщено: вгорі - малий Державний Герб України, під яким напис "Національний Банк України" в оточенні стилізованого рослинного орнаменту номінал "5/гривень"; внизу - рік чеканки монети 2010, а також позначення металу, його проби - "Ag 925", маси в чистоті - "15,55" і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображений тигр (очі його прикрашені цитрином масою по 0,007 карата). Над цією композицією і під нею розміщені абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.