У США знайшли невідому картину Леонардо да Вінчі

Музей Бостона витончених мистецтв володіє картиною, яка може виявитися роботою Леонардо да Вінчі. Зараз за замовленням керівництва музею проводиться експертиза, яка повинна визначити авторство. Про це повідомило джерело газети The Washington Post, що побажало залишитися неназваним. Будь-яких інших подробиць він не повідомив.

Підтверджень чуткам журналістам одержати не вдалося. Куратор зборів мистецтва Відродження музею Бостона Фредерік Ілчмен (Frederick Ilchman) відмовився коментувати цю інформацію. До нього приєдналися й інші співробітники музею. Деякі експерти зізналися, що чули про виявлення "нового да Вінчі", проте не бачили картини і навіть не знають, що на ній зображено.

Якщо все ж таки чутки підтвердяться, картина з Бостона опиниться другим Леонардо в Америці (як Північної, так і Південної). Єдиною картиною автора "Мони Лізи", що зберігається в США, є "Портрет Джіневри де Бенчі". Вона знаходиться в Національній галереї мистецтва у Вашингтоні.

Lenta.ru