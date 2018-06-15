Василь Лазарович: Поїду на Євробачення – рятувати Європу від кризи з чоловіками

Представник від України на пісенному конкурсі “Євробачення-2010” відповів на запитання УНІАН.

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ, А НЕ РІЗНІ МЕНШИНИ

Пане Василю, представляти України на Євробаченні вас обрали не на національному відборі, як це зазвичай буває, а рішенням художньої ради Національної телекомпанії України. Багато ваших колег на сцені, а також продюсери обурюються, кажуть, що так нечесно. Наприклад, співак Віталій Козловський уже давно збирався на конкурс у десятому році… Розкажіть, чому вас обрали саме таким, нетрадиційним способом?

Не я диктую умови Першому національному, як саме обирати. На те, що Національна телекомпанія України вирішила саме так обрати представника, є об’єктивні причини: по-перше, виборча кампанія, по-друге, телеканал проводив дитяче Євробачення, тому, звісно, є проблеми з бюджетом. На все ж потрібні гроші...

У нас завжди люблять скандали… Комусь хочеться поговорити – нехай поговорять. Я людина не шоу-бізнесу, я людина творчості. Я представляю українську націю, а не різні меншини: голубих, правих, лівих, зелених, лесбіянок чи трансвеститів.

Я професійний співак, і мене дуже ображає, коли пишуть «початківець», а якийсь “фабрикант”, який у своєму житті заспівав дві-три пісня, – уже звєзда.

У своєму житті я вже багато поїздив і переспівав. Співав у мюзиклі, був штатним солістом Оркестру Фінберга. Цей оркестр на сьогодні поки що номер один у СНД. І там хочуть, аби я повернувся. Але я хочу більше творити, працювати самому. Представляв Україну на Слов’янському базарі, в Італії, на Новій хвилі.

Тому мене ображає, коли говорять різні дурниці. Я в плітки не вмішуватимуся, але нехай вони будуть хоч трішечки коректніші. Будь ласочка, якщо в них є якісь питання, нехай адресують їх до Першого національного.

Які у вас відносини з президентом НТКУ Василем Ілащуком?

Ми з ним знайомі дуже давно. Він вів багато концертів, на яких я співав. Він теж із Західної України. У нас відносини добрі, позитивні.

Ще хочу нагадати, що мене обрали майже одноголосно. Мене це зворушило.

У Козловського вже два роки триває промоакція – ніби він їде на Євробачення, але ніяк не поїде. Хай не ображається, усі не можуть поїхати.

КАТЕГОРИЧНО НЕ ХОЧУ ПРАЦЮВАТИ З НАШИМИ ПРОДЮСЕРАМИ, БО ВОНИ ВСІ ШАРЛАТАНИ

Чи особисто ви знайомі з Віталієм Козловським?

Так. Я з багатьма знайомий, але я не маю великого бажання спілкуватися з українським шоу-бізнесом, бо це суцільний бруд. Тут тобі посміхаються, а за спиною поливають грязюкою.

Ще раз кажу: я людина творчості. У мене є що сказати людям. Я співаю в різних музичних напрямках – від джазу до філармонійних оркестрових арій, романсів і до популярної пісні в різних її проявах.

У мене немає продюсера. Я створив свою команду, у мене свій офіс, свій штат, фонд. Співпрацюю з різними міжнародними фондами. Працюю з професійними композиторами. Категорично не хочу мати справу з нашими продюсерами, бо вони всі шарлатани, це люди, які витрачають чужі гроші, але зовсім не беруть на себе відповідальності. Або тратять свої гроші, але не рахуються з тобою як з особистістю.

Я переконаний, що Україна має виховувати особистості, бо інакше ми не матимемо ні нормальних кандидатів у президенти, ні артистів, які за кордоном можуть гордо, з піднятою головою сказати: я з України, а Україна – це не Росія.

ПОЇДУ НА ЄВРОБАЧЕННЯ, БО В ЄВРОПІ КРИЗА З ЧОЛОВІКАМИ

...Що я можу гарантувати від себе на конкурсі? Я хочу представити Україну як культурну, інтелігентну націю, відстояти її ранг як співучої нації.

Чим я можу вирізнятися на Євробаченні? Про це я також думав… У Європі сьогодні криза з низькими голосами і з чоловіками. Ви ж знаєте, яка сьогодні тенденція.

Яка, нагадайте?

Багато чоловіків змінюють орієнтацію, бо це відбивається на голосових зв’язках. Фізіологія передбачає гормональний розвиток, і саме від гормонального розвитку залежить якість голосу. Якщо каструвати хлопця, він співатиме набагато тоншим голосом. Це всі ті речі, про які не прийнято говорити в шоу-бізнесі.

Але я нікого не хочу ображати, це особисте життя кожного – хто з ким живе, зустрічається, кохається. Мене цей бруд не цікавить.

А ви стовідсотковий “натурал”? У вас є дівчина? Розкажіть щось про своє особисте життя...

У мене є дівчина. У нас гарні відносини. Але особисте життя – це якраз той бік, про який би я не хотів говорити. Мені хочеться говорити про творчість, музику…

Де ви живете?

У Києві. Я тут уже вісім років.

ТЕЛЕВІЗІЙНИКІВ ЦІКАВЛЯТЬ ТРУСИ, ГРОШІ – ТІЛЬКИ НЕ ТВОРЧІСТЬ.

Чому вас мало чути на українських музичних каналах?

Я вам відповім… На сьогодні складається така політика – аби тебе крутили на музканалах, потрібно платити колосальні фінанси. Усіх цікавлять труси, гроші – тільки не творчість.

Кілька продюсерів України створили собі клан, вони ставлять тобі такі умови, що ти не можеш проявитися як особистість. Вони ставлять просто кабальні умови співпраці. З деякими каналами в нас гарні відносини. З іншими – ні, бо я не збираюся йти в них на поводу.

Сподіваюся, прийде такий час, коли ми зазвучимо на всіх каналах. Мої кліпи дивляться і в Прибалтиці, і в Німеччині…

Я людина, яка заходить на ринок не з фінансами, а з правильним підходом. Звісно, без фінансів неможливо, але це мають бути раціональні витрати. Я не якась малолітка, якій можна вказувати, що робити.

ГАНЬБА УКРАЇНСЬКИМ СПІВАКАМ, ЯКІ ПЛАТЯТЬ ГРОШІ, ЩОБ ВИСТУПИТИ НА УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНІ

...Я вам скажу, чому мене немає в новорічних проектах, – тому що вони всі платні. Ганьба українським співакам, які у своїй країні платять, аби виступити на українській сцені й привітати народ з Новим роком. Тому я не виключаю: якщо не складеться в мене тут з кар’єрою, то поїду в Європу.

Та зараз переді мною дуже висока місія. Я хочу представити український народ, а не шоу-бізнес.

УКРАЇНСЬКА ЖАБА РОСТЕ, У НАС ЗАВЖДИ БАГАТО ОБРАЖЕНИХ

Пісня, з якою ви представлятимете нас на конкурсі, буде попсова?

Не хочеться, аби це була цілком попсова пісня. Хочу, аби це було щось оригінальне, але, безумовно, воно має бути доступне для людей.

Нехай собі шоу-бізнес гуде… Як сказав Потап (співак. – Авт.), коту не цікаво, що про нього говорять миші.

Я людина з простого народу, з мальовничого Прикарпаття, але дружу з серйозними людьми: депутатами, олігархами різного рівня. У мене є багато прихильників, є своя аудиторія. Мені є що цим людям сказити, тож я їх не підведу.

А всім іншим – велике вітання. Як кажуть, українська жаба росте. У нас завжди багато ображених.

Хто з українських продюсерів пропонував вам співпрацю, а ви відмовилися?

Я не хочу називати імен, не хочу нікого ображати.

Вважаю, що я сам не гірший за будь-якого продюсера. У мене дві вищі професійні освіти, маю досвід роботи з найкращим оркестром, у мене прекрасний юридичний відділ, прекрасний піар-відділ. До піару в мене завжди одна умова – писати за фактом, тобто про те, що відбулося, а не вигадувати дурнуваті історії.

КОЛИ ГОВОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТ, УСІ ПОВИННІ МОВЧАТИ, А НЕ ОБРАЖАТИ ЙОГО

Розкажіть про свої політичні погляди...

На жаль, у своїх політичних поглядах я збитий трохи з пантелику, тому що з багатьма політиками знайомий особисто. Та, гадаю, проблема не тільки в наших політиках, а самому суспільстві. Йому потрібна не свобода слова, а дисципліна. Наш народ не готовий до свободи слова, не готовий робити те, що він захоче.

Розумієте, коли говорить Президент, усі повинні мовчати. Мені не подобається, що в бік Президента звучать образи. Це неправильно, бо він діючий Президент. Сьогодні ображають ту владу, яку народ сам обирав. Значить, ми на таку заслужили. Зараз якраз гарна можливість її змінити.

Ви ось розказуєте, що у вас є свій офіс, юридичний відділ і так далі. А звідки ви берете гроші?

Відповім. Мене підтримує багато людей, але я не хочу називати прізвища, бо їм, скажімо, реклама не потрібна. Скажу одне – для того, щоб працював бізнес, потрібні справжні партнери, а для того, щоб були партнери, потрібні нормальні пропозиції. Нормальний співак повинен поєднувати в собі також і бізнесмена, людину, яка розуміє, що гроші з неба не падають. За кожну копійку треба відповідати, її треба відстояти й відпрацювати.

ЯКЩО МЕНЕ НЕ БУДЕ НА ЄВРОБАЧЕННІ, ТО ВИЇДУ ЗА КОРДОН

Чому ваші знайомі багатії не посприяють вам, аби ви більше крутилися на телебаченні?

Я принципово не хочу використовувати свої знайомства. Я не хочу, аби ті люди подумали, що я їх використовую.

Та поки в мене все добре. Зараз вийде два нових альбоми. Я собі казав, якщо не Євробачення, то виїду за кордоном. Тому Євробачення було для мене останньою надією.

Які у вас хобі, чим захоплюєтеся?

Надзвичайно люблю спорт і подорожі. Люблю воду, гори, люблю спілкуватися з хорошими людьми. Намагаюся від усього черпати позитив. Позитив – це якраз те, що мене тримає на цьому світі, бо якщо серйозно дивитися на всі речі навколо тебе, було б дуже сумно.

Де полюбляєте бувати за кордоном?

Подобаються Італія, Швейцарія, Австрія. На жаль, не маю багато часу їздити, бо цього року закінчую консерваторію, і треба підготувати сольний концерт з оркестром. Але в мене є мрія – об’їхати якомога більше країн.

Розмовляла Оксана Климончук