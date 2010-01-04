В Австрії працює Бюро забутих різдвяних пісень

Бюро забутих різдвяних пісень - інституція з такою казковою назвою розташована в австрійському містечку Ґраці. У передріздвяні тижні вона охоче допомагала всім, на кого найшла вокальна забудькуватість.

Наприкінці року телефон не змовкав – щодня доводилося відповідати на понад сто дзвінків.

"На Різдво людям хочеться співати самим, а не слухати касети, радіо чи компакт-диски, – розповідає "Німецькій хвилі" ентузіастка пані Ґрассмуґ. – Дзвонять і люди старшого покоління, і молоді. Запитують і про сучасні різдвяні хіти, і про давні. Відповідь знайдеться для всіх.”

Бюро різдвяних пісень у Ґраці існує вже 15 років. Близько 12 тисяч пісень налічується у регістрі бюро, які лише чекають, щоб їх проспівали в сімейному колі чи разом з друзями. І цілком безкоштовно. "Бюро забутих різдвяних пісень" працює виключно на громадських засадах.