У Шевченка запрошують на «Українське Різдво»

Міністерство культури і туризму України, Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12) та Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» запрошують виставку «Українське Різдво».

Добірка живопису й традиційних для нашої країни різдвяних артефактів (дитячі іграшки, витинанки, різдвяні ікони), зібрані на теренах всієї України, не лише допоможе відвідувачам здійснити екскурс в історію, але й перейнятися духом справжнього українського свята.

09.01.10 о 12.00 у приміщенні музею відбудуться майстер-класи:

● Лялька-мотанка – майстер Варвара Мацелла;

● Різдвяна витинанка – майстер Людмила Проценко;

● Петриківський розпис – майстер Анна Венглінська.

Вартість входу: для дітей – 2 грн., для дорослих – 5 грн.

У давнину саморобні ляльки-мотанки дарували як обереги на Різдво. Ця традиція триває ще з часів трипільської культури. Спочатку їх робили з кістки, згодом з глини, потім з матерії. Зазвичай, такі ляльки не мали обличчя, адже вважалося, що через очі може вселитися злий дух. Часто на оберегах робили хрестик, який мав важливе сакральне значення. Вертикальна лінія - чоловіча, горизонтальна - жіноча, що символізувала продовження роду.

Варвара Мацелла (майстриня): “Кожна мати повинна була вміти зробити таку ляльку, коли в неї донька була вже на виданні, вона їй дарувала цю лялечку, а коли народилася дитинка, лялечку обертали проти годинникової стрілки, і промовляли: "Відвернись зло, повернись добро", і тоді цю лялечку клали або в люлечку, або в колисочку і оберігала сон дитини”.

Експозиція буде доступна для перегляду до 31січня 2010 року.

Цими днями в музеї також експонується виставка художніх робіт заслуженого майстра народної творчості Параски Хоми.