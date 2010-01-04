У Львові відбудеться фестиваль «Різдвяна Зірка»
Святкове дійство триватиме десять годин
10 січня 2010 року на проспекті Свободи (біля пам’ятника Тарасу Шевченку) Катехитична комісія Львівської архиєпархії, спільно із Чином Святого Василія Великого організовує фестиваль «Різдвяна Зірка». Учасники фестивалю – діти та молодь катехитичних шкіл Львівської архиєпархії. Святкове дійство триватиме з 12.00 години до 22.00.
Фестиваль має на меті одне завдання – принести львів`янам і гостям міста через наших дітей та молодь, вістку про народження нашого Божого Спасителя також допоможе відновити в людських душах любов, віру, надію і силу для того, щоб єдиним серцем та устами дякувати Господеві за Його дари, прославляючи Його словами колядок і щирих різдвяних побажань.
Організатори запрошують львів`ян і гостей міста в часі Різдвяних свят відчути містерію свята, почерпнути дух традицій та гарно провести час.
У програмі фестивалю:
12:00 - 18:00 - показ вертепів та колядок;
18:00 - 22:00 – Різдвяний концерт.