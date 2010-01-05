Ющенко відзначив роль Греко-католицької церкви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки в Тернопільську область передав фрагмент іконостасу - Дияконські двері - до церкви Святої Покрови у м. Бучач.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми не лише повертаємо нашим храмам те, що їм належить, ми повертаємо нашу віру, наш дух», - сказав Президент, вказавши на роль церкви у формуванні соборної незалежної Української держави.

Під час урочистостей глава держави також відзначив роль Греко-католицької церкви у духовному розвитку української нації та розбудови України.