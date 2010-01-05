Призначено перше засідання у справі Поланські

Перше засідання у справі режисера Романа Поланські призначено на середу, 6 січня, передає агентство Associated Press.

Лос-анджелеський суддя Пітер Еспіноза (Peter Espinoza) проведе нараду про статус справи о 15:00 за місцевим часом. На такій нараді ухвалюється рішення про початок слухань за суттю.

Нагадаємо, у грудні 2009 року американський суд відмовився припинити переслідування режисера, якого звинувачують у спокусі неповнолітньої в 1977 році. Крім того, суддя зажадав перевірити справу Поланські на предмет судових помилок, про які заявила потерпіла, Саманта Геймер.

Геймер відмовилася від претензій до режисера в 1993 році, коли одержала від нього крупну грошову компенсацію. Після того, як Поланські був арештований в Швейцарії на запит американської влади, жінка знову закликала припинити переслідування.

Режисера заарештували в кінці жовтня 2009 року, а через місяць суд погодився відпустити його під заставу. Поланські знаходиться під домашнім арештом на своїй віллі в швейцарському Гштааді. Питання про його екстрадицію в США швейцарська влада поки не вирішила.

Агентству поки не вдалося одержати коментар у адвоката Поланські.

Lenta.ru