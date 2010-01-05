Одеські архіваріуси шукають українське коріння Джоні Деппа
10:31, 05 січня 2010Культура
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Акторові готують листи
|Джоні Депп. Фото з сайту vesti.kz
Як повідомляє телеканал "1+1", архіваріус Одеського обласного архіву Марина БАТУРИНА зазначила, що Депп Микола Олександрович, який був одним із засновників Російського технічного товариства, має німецьке коріння. Його батька звали Депп Олександр-Август Пилипович. Відомо також, що й у Джоні ДЕППА є німецьке коріння.
Щоб зібрати більше інформації про цю родину переселенців, одеські архіваріуси відправили запит до російського архіву. Готують й листи до самого актора.
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