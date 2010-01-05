У центрі Львова в переддень Різдва встановлять великого дідуха

Завтра у центрі Львова встановлять великого різдвяного дідуха та урочисто відкриють різдвяну шопку біля міської Ратуші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в рамках новорічно-різдвяних святкувань з 6 до 21 січня львів`яни та гості міста матимуть змогу відвідувати фестиваль «Різдво у Львові», що проходитиме у центрі міста.

7 січня у львівському Музеї народної архітектури та побуту (Шевченківський гай) відбуватиметься фестиваль «Спалах Різдвяної звізди», на якому розіграють різдвяну містерію, а всі бажаючі матимуть змогу попробувати різдвяні страви: медову кутю, пампушки та узвар.

8 січня о 15.00 у центрі Львова розпочнеться великий різдвяний парад, що проходитиме в рамках ІІІ Свята Пампуха, який урочисто відкриє Президент України Віктор ЮЩЕНКО.