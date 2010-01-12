Олівер Стоун представить новий погляд на Гітлера й Сталіна

Знаменитий голлівудський режисер Олівер Стоун має намір змінити уявлення американців про роль Гітлера і Сталіна в історії ХХ-го століття. Про це режисер розповів, представляючи свій новий проект – серіал "Секретна історія Америки" на прес-конференції, проведеною Асоціацією телекритиків США, повідомляє The Hollywood Reporter.

"Сталін, Гітлер, Мао – цих політиків багато критикували, але в основному без урахування особливостей їхньої епохи. Той же Сталін вельми неоднозначна фігура. Адже йому довелося протистояти щонайпотужнішій німецькій військовій машині і він зробив для того, щоб повалити її більше, ніж інші. Не можна спрощувати характеристики осіб, що вплинули на світову історію. Той же Гітлер давно став "цапом відбувайлом" історії, адже його породили цілком конкретні події і дії світових лідерів того часу", – сказав режисер.

Він також підкреслив, що американці не розуміють зв`язку між Першою і Другою світовими війнами. "Ми постараємося допомогти нашим глядачам поглянути на найважливіші події минулого століття по-іншому. Узяти хоч би становлення і фінансування нацистської партії в Німеччині. Скільки американських корпорацій співпрацювали з цим режимом – від General Motors до IBM? Адже Гітлер був усього лише людиною, якої на ранніх етапах було дуже просто убити", – додав Стоун.

Режисер також спробує розібратися в мотивах рішення президента Гарі Трумена піддати ядерному бомбардуванню Хіросіму і Нагасакі, встановити дійсну причину Холодної війни і війни у В`єтнамі і так далі. У останніх частинах серіалу мова піде про боротьбу "мирного" і "військового" блоків в сучасному керівництві США.

Прем`єра серіалу відбудеться у середині 2010 року в телемережі Showtime.

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