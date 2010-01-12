Країна Мрій Різдвяна запрошує на Щедрий вечір і Старий Новий рік

Країна Мрій Різдвяна 13 і 15 січня о 18-00 запрошуємо вас до Софії Київської на Щедрий вечір і Старий Новий рік!

«Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я...»

Гарні різдвяні свята минають швидко, але й сьогодні ми маємо нагоду знову потрапити до Різдвяної Країни Мрій – попереду на нас чекають ще три важливі святкові події, які традиційно відбудуться за підтримки магазину дитячого одягу Bonpoint.

На Різдво «Софія Київська» разом з нами вслухалась до врочистих мелодій традиційних колядок від гуртів «Древо» та «Надобридень», відчайдушних фольклористів, що кропіткою працею відшукують, відтворюють і наповнюють змістом ці культурні шедеври нашого народу. Святкові вогні на стінах величного храму, духовні мелодії та піднесена атмосфера свята змусили того вечора відступити холоднечу.

13 січня Країна Мрій Різдвяна щиро запрошує всіх на святкування Старого Нового року. Цей вечір в народі звався Щедрим або Багатим, і окрім святкової родинної вечері, обов’язковим його атрибутом було щедрування та колядування по хатах, обряди «Водіння Кози», «Маланка та Василь», веселі гуляння і частування, віншування та побажання на добро, на щастя, на многії літа. А вдосвіта на 14 січня кожен господар чекав до хати засівальників (молодих хлопчиків та парубків), котрі, посіваючи зерно і примовляючи якнайкращих віншувань врожаїв, прибутку та добробуту, приносили в хату щастя і достаток на цілий рік.

Чекаємо вас у ці світлі й радісні дні, щоб заспівати і потанцювати разом з фольклорними гуртами «Гуляйгород», «Кросна» та «Стріла», дослухатись до традиційних звичаїв нашого народу, вдихнути святого повітря Софії Київської і наповнитись духовним світлом Різдвяних свят.

СТАРИЙ НОВИЙ РІК (МАЛАНКА, КОЗА) – 13 січня (середа), 18-00

СВЯТОГО ВАСИЛЯ – 15 січня (п’ятниця), 18-00

ВОДОХРЕЩА – 19 січня (вівторок), 19-00