У Шевченка запрошують на презентацію книги Прокопа Колісника

14 січня 2010 року Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Т.Шевченка, 12) запрошує на презентацію книги видавця Прокопа Колісника «Поташня-чарунка Поділля». Початок о 17.00. Вхід вільний.

У книзі представлено Мистецький проект «Поташня…», який був здійснений у селі Поташні Бернадського р-ну Вінницької обл. в Україні, в 2004-2008 рр. і презентований в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві 22.09.-22.10.2006 р. та в смт. Березнегувате Миколаївської обл. (22.08-22.09.2008).

Куратор проекту: Прокіп Колісник. Головний меценат проекту: Валерій Фалілєєв. Проект здійснювався за підтримки Міністерства культури і туризму України.

У книзі розповідається про пленери, які були основним мистецькими заходами проекту та проводилися в Поташні влітку 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 рр. і називалися: «Поташня – чарунка Поділля». В рамках проекту було проведено цілий ряд мистецьких заходів художнього і суспільного характеру, а 22 серпня 2004 р. в Поташні був заснований осередок культури : Музей культури села та Галерея Прокопа Колісника.

В альбомі-монографії представлені краєвиди (етюди, фотографії), які створили на пленерах у Поташні, на початку 21-го століття, учасники Мистецького проекту «Поташня…» художники Прокіп Колісник, Левко Воєдило, Олесь Соловей, Володимир Гарбуз, Василь Корчинський, Олександр Харват…

Образотворчу частину видання доповнюють також, як складова частина проекту, поезії Василя Герасим’юка, Ігора Римарука, Мирослава Лазарука, Олександра Смика та інших поетів, які були безпосередніми учасниками проекту.

Книгу ілюструє фотолітопис мистецьких подій, розповідається про село Поташню і про осередок культури, який був заснований у Поташні в рамках саме цього мистецького проекту. Проект є своєрідне, виняткове мистецьке явище на ниві української культури…