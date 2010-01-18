”Вечори французького кіно” пройдуть у восьми містах України

28 січня в кінотеатрі "Україна" стартує п`ятий щорічний фестиваль "Вечори французького кіно", у рамках якого будуть показані кращі французькі фільми нового сезону.

Відкриє кінофестиваль музична драма "Париж! Париж!" режисера і композитора Крістоффа Барратьє. У фільмі задіяний знаменитий актор П’єр Рішар.

У програмі фестивалю, організованого Французьким культурним центром, інвестиційно-фінансовою групою ТАС і компанією Артхаус Трафік:

– молодіжна комедія "LOL" режисера Лізи Алессандрін з Софі Марсо в головній ролі;

– зоряна комедія "Мої зірки і я" режисера Летиції Коломбані з Катрін Деньов і Еммануель Беар у головних ролях;

– абсурдна комедія "Луїза-Мішель", що одержала спеціальний приз журі на кінофестивалі Санденс.

– мелодрама "Клієнтка французького жиголо", знята зіркою комедійного кіно, сценаристом і режисером Жозіан Баласко.

Фестиваль стартує в Києві, а після цього продовжиться у Вінниці, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі і Харкові.

Проект проводиться за підтримки Посольство Франції в Україні.

Подробиці