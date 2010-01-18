Фонд держмайна передумав продавати Одеську кіностудію

Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про скасування свого наказу від 17 грудня 2009 р. №2004 про приватизацію державного 50,01% пакета акцій ЗАТ "Одеська кіностудія".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 р. Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію 50,01% пакета акцій ЗАТ "Одеська кіностудія", що перебуває в держвласності .

ЗАТ "Одеська кіностудія" було зареєстровано 2 грудня 2005 р., державна частка становить 50% статутного капіталу плюс 1 акція.

ФДМУ виступив співзасновником ЗАТ "Одеська кіностудія", до статутного фонду якого з боку держави було передано цілісний майновий комплекс державного підприємства "Одеська кіностудія художніх фільмів".

Недержавним співзасновником товариства, за пропозицією Міністерства культури і туризму, виступило ТОВ "Нова кіностудія", яке сплатило 50% статутного капіталу мінус 1 акція товариства шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 31,1 млн. грн