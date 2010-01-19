Країна Мрій запрошує на Водохреща до Софії Київської

Ось і наблизилось завершення зимових свят. Цього року вони щедро наділили нас снігом і морозом, подарувавши світлу радість і втіху. Протягом місяця, починаючи з 19 грудня, фестиваль «Країна Мрій», що проходить за підтримки магазину дитячого одягу Bonpoint, збирав на території заповідника «Софія Київська» цінителів рідної культури, шанувальників давніх традицій та обрядів, а також любителів змістовного і веселого відпочинку.

Усі дні фестивалю супроводжувались піснями і танцями найкращих фольклорних гуртів. Святковий настрій для вас створювали:

на ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ (19 грудня) – гурти «Дзвіночок», «Райгородок», «Гуляйгород», «Хорея Козацька»;

на РІЗДВО У СВІТІ (25 грудня) – гурти «Божичі»,«Хорея козацька»;

на РІЗДВО (8 січня) – гурти «Надобридень», «Древо», «Топоркестра»;

на СТАРИЙ НОВИЙ РІК (13 січня) – гурти «Гуляйгород», «Кросна»;

на СВЯТОГО ВАСИЛЯ (15 січня) – «Молодіжний Свято-Успенський Духовний Центр», гурти «Стріла» і «Звучі Дочі».

А 19 січня на Водохреща (третє найбільше свято зимового циклу, що також називають Йордана та Богоявлення) Різдвяна Країна Мрій запрошує вас на завершальний концерт!

Світла й радісна атмосфера, що завше панує у Софії Київській, зігріє будь-чиє серце, а додаткове тепло подарує живий вогонь, адже саме на Водохреща відбудеться обрядове спалення дідуха. Кажуть, що після цього дійства варто планувати справи на новий рік, тож щиро зичимо вам найвеличніших планів і найдосконалішого їх втілення! Для Вас гратимуть і співатимуть Олег Скрипка та «Лє Ґранд Оркестр», Марія Бурмака і Тарас Чубай.

Програма:

19:00 – Марія Бурмака;

19:40 – Тарас Чубай;

20:20 – Олег Скрипка і «Лє Ґранд Оркестр».

Початок о 19-00. Вхід за квитками на територію Софії Київської.