У Пінчука розпочали прийом заявок на участь у конкурсі

З 18 січня молоді художники з усього світу запрошуються долучитися до участі у заснованому Фондом Віктора Пінчука конкурсі Future Generation Art Prize, головний приз якого складає $100 000. Заявки на участь можна подавати через офіційний сайт Премії www.futuregenerationartprize.org Створена з метою відкриття нових імен в світі мистецтва та надання довгострокової підтримки наступному поколінню художників, незалежно від місця їх народження та проживання, ця інноваційна арт-премія націлена на масштабне сприяння появі нових робіт молодих художників віком до 35 років, і заохочує їх розвиток та процес художньої творчості.

Премію, яка буде присуджуватись раз на два роки, вирізняють вагомий призовий фонд (переможець отримає $60 000 готівкою, а решту $40 000 буде надано на створення нових творів мистецтва); групова виставка кандидатів на отримання Премії у PinchukArtCentre - одній з найбільших та динамічних арт-інституцій Східної Європи; залучення видатних художників, таких як Андреас Гурскі (Andreas Gursky), Деміен Хьорст (Damien Hirst), Джефф Кунс (Jeff Koons) та Такаші Муракамі (Takashi Murakami) у якості Патронів Премії.

Одночасно з оголошенням початку прийому заявок, PinchukArtCentre назвав імена експертів, які увійшли до складу міжнародного журі Премії. Ними стали:

• Даніель Бірнбаум (Daniel Birnbaum), Швеція - директор мистецької академії Städelschule Art Academy, Франкфурт-на-Майні; директор Венеційської бієнале 2009

• Оквуі Енвезор (Okwui Enwezor), Нігерія - директор Documenta XI; колишній декан з питань учбового процесу та старший віце-президент Інституту мистецтв у Сан-Франциско (San Francisco Art Institute).

• Юко Хасегава (Yuko Hasegawa), Японія - головний куратор Токійського музею сучасного мистецтва (MOT); колишній головний куратор Музею сучасного мистецтва 21-го століття, м. Каназава

• Іво Мескіта (Ivo Mesquita), Бразилія - головний куратор Pinacoteca do Estado de São Paulo; куратор Бієнале 2008 в Сан-Паулу

• Екхард Шнайдер (Eckhard Schneider), Німеччина - Генеральний директор PinchukArtCentre

• Роберт Сторр (Robert Storr), США - декан школи мистецтв Єльського університету; директор Венеційської бієнале 2007

• Аі Вейвей (Ai Weiwei), Китай - художник

Екхард Шнайдер, Генеральний директор PinchukArtCentre: «Ми дуже раді, що такі видатні представники світу сучасного мистецтва погодилися увійти до складу міжнародного журі Премії Future Generation Art Prize. Наша головна мета - надавати тривалу підтримку майбутньому поколінню митців, залучаючи найкращих його представників до спільноти кураторів, критиків, викладачів, мистецтвознавців та найвідоміших світових художників. Представляючи різні регіони світу, маючи величезні знання та досвід наші судді прекрасно доповнюють цю когорту».

Всі бажаючі можуть подавати свої заявки на www.futuregenerationartprize.org, починаючи з 18 січня 2010 року. Міжнародне журі збереться в Києві, та оголосить володаря Премії у грудні 2010 року.

З метою залучити до проекту якомога більше учасників у глобальному масштабі, PinchukArtCentre називає низку мистецьких організацій, що стануть партнерськими платформами Премії та будуть надавити проекту підтримку, сприяючи покращенню комунікацій між митцями та експертами у різних регіонах світу. До числа таких партнерів увійшли:

• LA><ART (Лос-Анджелес, США), www.laxart.org

• Capacete (Ріо-де-Жанейро, Бразилія), www.capacete.net

• Viafarina (Мілан, Італія), www.viafarini.org

• ArtHub (Шанхай, Китай), www.arthubasia.org

• L`appartement 22 (Рабат, Марокко), www.appartement22.com

• Artis - Contemporary Israeli Art Fund (Нью-Йорк, США / Тель-Авів, Ізраїль) www.artisrael.org